Le mouvement de grève entamé en juin dernier par une partie du personnel soignant des urgences se poursuit au CHU de Saint-Pierre. Une mobilisation sur deux niveaux : local et national. Les syndicats demandent plus de moyens humains et financiers pour pouvoir assurer une bonne qualité de soin aux patients et font aussi écho à la mobilisation du collectif Inter-urgences dans l'hexagone. Ce dimanche 15 septembre, c'est aux usagers de la santé de se joindre au mouvement. Le Collectif pour le maintien des activités au coeur de La Réunion (Cmac) donne rendez-vous est donné devant le CHU Sud à 10h pour une manifestation suivie d'un pique nique partage. Les griefs du Cmac dans le communiqué ci-dessous (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

