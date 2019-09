Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

L'association "le poids des mots" organise le dimanche 22 septembre 2019 de 9h à 15h sa 9e journée sport santé à la salle Blue Bayou à l'Etang-Salé les bains. Il y aura durant cette journée plusieurs sortes d'animations. Du sport avec de la marche, de la gym et de la zumba. De la santé avec des dépisatage pour le diabète et le sida et pour finir du bien être avec des stands massage et détox par les pieds.

L'association "le poids des mots" organise le dimanche 22 septembre 2019 de 9h à 15h sa 9e journée sport santé à la salle Blue Bayou à l'Etang-Salé les bains. Il y aura durant cette journée plusieurs sortes d'animations. Du sport avec de la marche, de la gym et de la zumba. De la santé avec des dépisatage pour le diabète et le sida et pour finir du bien être avec des stands massage et détox par les pieds.