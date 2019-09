BONJOUR - A la une de ce lundi 16 septembre 2019 matin :



- Guerre des clans chez les anciens de l'EMPR

- Le vapotage d'huile de cannabis arrive à La Réunion et ça peut être dangereux

- Nassiman Dindar veut des mesures pour maintenir l'exportation des fruits et des fleurs

- Saint-Paul fait sa semaine de la mobilité

- Au Nigeria, des applications mobiles de taxi-moto pour échapper aux embouteillages de Lagos

- La pa Météo France i di, sé zot i di - un lundi au soleil

Guerre des clans chez les anciens de l'EMPR

Cafouillages et prises de bec dans les couloirs internes de l'association des anciens élèves de l'Ecole militaire préparatoire de La Réunion (EMPR). Quand, sans prévenir, une dizaine d'anciens se présente pour intégrer le conseil d'administration (CA), ça fait désordre dans les rangs. Un "coup d'Etat" diront certains, "un renouveau pour le bien de l'association", diront les autres. Ce conflit aura eu raison du président du nouveau CA, Dominique How Pan-Hie, car aujourd'hui, celui-ci démissionne. En attendant de savoir si sa décision sera validée par son conseil d'administration, l'association des anciens ressemble un peu à un champ de bataille. Une tragédie qui comme toutes les pièces de théâtre se déroule en 5 actes.

Nassiman Dindar veut des mesures pour maintenir l'exportation des fruits et des fleurs

La sénatrice Nassimah Dindar a adressé une questions écrite à Didier Guillaume, ministre de l'agriculture et de l'alimentation concernant "les risques pesant sur les exportations de fruits et fleurs en provenance de La Réunion". Son inquiétude est basée sur une décision de l'Union européenne qui à partir du 14 décembre 2019 "imposera une double contrôle, au départ comme à l'arrivée, de fruits et fleurs en provenance de pays tiers". Cette mesure a pour objectif d'éviter l'introduction de parasites et autres nuisibles sur le continent européen. "Cette obligation va pénaliser les exportations de nos fruits, notamment le letchi et la mangue, qui, de plus, se concentrent sur la fin de l'année" souligne Nassimah Dindar

Le vapotage d'huile de cannabis arrive à La Réunion et ça peut être dangereux

Les autorités sanitaires américaines ont révélé des chiffres plus qu'inquiétants : six décès liés à la cigarette électronique ont été recensés dans le pays ces derniers mois. Le centre de contrôle et de prévention américain recommande de ne plus utiliser de cigarette électronique tant que la recherche de causes se poursuit. Depuis quelques années, le vapotage, une alternative à la consommation de tabac, est très en vogue. La Réunion n'est pas épargnée par le phénomène. Mais quels sont les risques ? Aucune étude avec suffisamment de recul n'arrive à les évaluer.

Saint-Paul fait sa semaine de la mobilité

La ville de Saint-Paul participe à la semaine de la mobilité Européenne au travers de plusieurs animations qui auront lieu le 21 et 22 septembre de 9h à 17h au camping de l'Hermitage. Avec comme thème : walk and cycling, des activités seront proposer tout au long du week-end. Par exemple, de la balade à cheval, de la marche aquatique, du yoga, de la gym pilate. Un accent sera également mis sur les modes de déplacements doux avec la possibilité pour les visiteurs d'essayer un gyropde, un vélo couché, un quad électrique ou encore un Tuk-Tuk.

Au Nigeria, des applications mobiles de taxi-moto pour échapper aux embouteillages de Lagos

Yemi Adegbola avait beau se lever chaque jour à 4h du matin pour tenter d'être à l'heure au bureau, dans une banque à l'autre bout de Lagos, la tentaculaire mégalopole économique du Nigeria, rien n'y faisait. Les embouteillages finissaient toujours par le coincer.

La pa Météo France i di, sé zot i di - un lundi au soleil

Ce lundi 16 septembre sera une belle journée, comme Matante Rosina les aime. Du soleil, peu de vent, une mer relativement calme, quelques nuages viendront jouer les trouble-fêtes... Une météo clémente pour commencer la semaine après un week-end mitigé. Toutefois, Matante Rosina indique que l'on n'est pas à l'abri de quelques averses dans le nord de l'île l'après-midi. Et chez vous, quel temps fait-il ?