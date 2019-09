Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 16 minutes

La sénatrice Nassimah Dindar a adressé une questions écrite à Didier Guillaume, ministre de l'agriculture et de l'alimentation concernant "les risques pesant sur les exportations de fruits et fleurs en provenance de La Réunion". Son inquiétude est basée sur une décision de l'Union européenne qui à partir du 14 décembre 2019 "imposera une double contrôle, au départ comme à l'arrivée, de fruits et fleurs en provenance de pays tiers". Cette mesure a pour objectif d'éviter l'introduction de parasites et autres nuisibles sur le continent européen. "Cette obligation va pénaliser les exportations de nos fruits, notamment le letchi et la mangue, qui, de plus, se concentrent sur la fin de l'année" souligne Nassimah Dindar (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

