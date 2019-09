Ce lundi 16 septembre 2019, 63% des agents des Finances Publiques étaient en grève à l'appel de l'intersyndicale CGTR - Solidaires contre la réforme Darmanin, qui prévoit de supprimer certaines agences et de créer à la place des points d'accueils. Environ 200 grévistes étaient rassemblés devant la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) à Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les 18 sites de l'ïle étaient fermés avec un taux de grève de 63% pour l'ensemble du département, selon les organisateurs. "Un taux excellent pour un enjeu terrible. Il faut continuer !" a indiqué Magali Billard, secrétaire départementale de Solidaires Finances Publiques.

Le Directeur, accompagné du directeur du pôle RH et de la directrice du pôle Gestion Publique a reçu dans le hall public de Champ Fleuri les grévistes. "Une fois de plus, nous avons interrogé sans obtenir de réponse , car le projet n'est toujours pas validé . Mais nous avons démontré que rien ne peut nous faire accepter ce projet destructeur qui passe par le mensonge et l'opacité, avec des incohérences trop grossières" a expliqué Magali Billard.

"Dans les circonstances actuelles, nous exigeons le retrait de ce projet ou avant projet, peu importe le nom qu'on lui donne . Nous ne lâcherons rien ! Nous pouvons encore empêcher cela et faire bouger les lignes !" a martelé Magali Billard.

Vendredi, un référendum avait rassemblé 76,6% des agents de la DRFIP, qui se sont prononcés à 96% contre le projet de fermeture de certaines agences à La Réunion. L'intersyndicale se réunira ce mardi matin pour définir les suites de la mobilisation.

