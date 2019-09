Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Les autorités sanitaires américaines ont révélé des chiffres plus qu'inquiétants : six décès liés à la cigarette électronique ont été recensés dans le pays ces derniers mois. Le centre de contrôle et de prévention américain recommande de ne plus utiliser de cigarette électronique tant que la recherche de causes se poursuit. Depuis quelques années, le vapotage, une alternative à la consommation de tabac, est très en vogue. La Réunion n'est pas épargnée par le phénomène. Mais quels sont les risques ? Aucune étude avec suffisamment de recul n'arrive à les évaluer. (photo rb/www.ipreunion.com)

Les autorités sanitaires américaines ont révélé des chiffres plus qu'inquiétants : six décès liés à la cigarette électronique ont été recensés dans le pays ces derniers mois. Le centre de contrôle et de prévention américain recommande de ne plus utiliser de cigarette électronique tant que la recherche de causes se poursuit. Depuis quelques années, le vapotage, une alternative à la consommation de tabac, est très en vogue. La Réunion n'est pas épargnée par le phénomène. Mais quels sont les risques ? Aucune étude avec suffisamment de recul n'arrive à les évaluer. (photo rb/www.ipreunion.com)