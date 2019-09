Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Conférence de presse commune des représentants de Leader Price, Leclerc et Super U ce lundi après-midi 16 septembre 2019. Les trois groupes de la grande distribution se disent prêts à proposer "une "alternative réunionnaise" au rachat de Vindemia par le groupe Bernard Hayot (GBH). "Depuis un mois et demi nous sommes contactés par des acteurs industriels, notre proposition les intéresse. Notre seule difficulté sera finalement de choisir quel investisseur pourra reprendre l'activité de Vindemia" affirme François Caillé, représentant de l'enseigne Leader Price. Dans un communiqué publié en fin de matinée a accusé ses concurrents d'induire "sciemment en erreur l'opinion publique" et indique se féliciter "de l'avis favorable donné par les institutions représentatives du personnel de Vindémia sur le projet de cession par Casino à GBH" (Photo rb/www.ipreunion.com)

