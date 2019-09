BONJOUR - A la une de ce mardi 17 septembre 2019



Continuité territoriale : il faut attendre et attendre encore

Délais extrêmement longs, pertes de documents, manque de réponses de l'administration... Réussir à toucher la continuité territoriale semble être un véritable parcours du combattant. Le 13 septembre 2019, la page Facebook "Fier d'être Kréol" publie un message sur son mur : "La continuité territoriale - Tous les dossiers complets sont-ils réellement remboursés ? (...) Selon nos sources, certains dossiers seraient en attente de paiement depuis plus de 2 ans... Partagez votre expérience en commentaire". En seulement quelques jours, près de 190 témoignages ont été recueillis

Alternative au rachat de Vindémia : beaucoup de promesses, peu de concret

La semaine a commencé fort ce lundi 16 septembre 2019 avec l'annonce de Leader Price, Super U et E.Leclerc. De concert, les trois enseignes de la grande distribution ont annoncé une offre de rachat de Vindémia, filiale réunionnaise de Casino et jusqu'ici briguée par le GBH (groupe Bernard Hayot). Aujourd'hui ils veulent proposer une "alternative locale et crédible" pour contrer le tentaculaire GBH. Locale, oui. Crédible ? Il faudra attendre pour le voir... Les trois enseignes lancent de grandes promesses : faire baisser les prix, donner plus de place à la production péi et laisser une place importante au consommateur. Mais le Réunionnais a-t-il vraiment une place au milieu de cette guerre de grandes enseignes ?

Décrocher un portrait de Macron jugé "légitime" au tribunal de Lyon

Décision inédite au tribunal correctionnel de Lyon: le juge unique a invoqué lundi "l'état de nécessité" et le "motif légitime" pour relaxer deux "décrocheurs" d'un portrait d'Emmanuel Macron en février dernier, poursuivis pour vol en réunion. Le parquet a annoncé lundi soir avoir fait appel de la décision.

Mario Lechat élu président du syndicat des professionnels de l'audiovisuel des Dom

Le syndicat des professionnels de l'audiovisuel des départements d'outre-mer (Spadom) a tenu son assemblée générale ce mardi 10 septembre 2019. Les membres ont voté pour désigner leurs représentants. Mario Lechat du Groupe Cirano a été élu président de la structure. Alexandra Elizé du Groupe RCI, a été élue vice-présidente. Jean-Philippe Kelsch de Cherie FM Martinique a érté élu secrétaire. Wladimir Mangachoff de Radio Péyi Guyane et Sylvain Peguillan du Groupe Cirano, ont respectivement été élus trésorier et délégué général. Le Spadom représente les acteurs de l'audiovisuel de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et de La Réunion "et touchent tous les jours près d"un million d'ultra marins" note la structure

Etang-Salé : journée d'intégration pour 400 étudiants en management

Cette année, ce festival organisé par l'office du tourisme du territoire de l'ouest vous emmène à trois endroits différents : Mafate, La Chaloupe Saint-Leu et le Maïdo. Un accent tout particulier sera également mis sur l'éco-responsabilité. Plusieurs activités seront proposées durant ce week-end remplies d'animations, d'activités et de surprises. Voici un récapitulatif de ce qui vous sera proposé durant ce festival.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Mardi pluvieux

Matante Rosina nous annonce un beau et grand soleil en début de matinée sur une grosse partie de l’ile. Par contre, elle nous annonce également que de la pluie sera présente sur une bonne partie du département sur le Tampon, Cilaos, le Volcan et même les Makes. En plus de cette pluie, la mer va être agitée dans l’Ouest.