Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Le syndicat des professionnels de l'audiovisuel des départements d'outre-mer (Spadom) a tenu son assemblée générale ce mardi 10 septembre 2019. Les membres ont voté pour désigner leurs représentants. Mario Lechat du Groupe Cirano a été élu président de la structure. Alexandra Elizé du Groupe RCI, a été élue vice-présidente. Jean-Philippe Kelsch de Cherie FM Martinique a érté élu secrétaire. Wladimir Mangachoff de Radio Péyi Guyane et Sylvain Peguillan du Groupe Cirano, ont respectivement été élus trésorier et délégué général. Le Spadom représente les acteurs de l'audiovisuel de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et de La Réunion "et touchent tous les jours près d"un million d'ultra marins" note la structure (Photo rb/www.ipreunion.com)

