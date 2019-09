Après plusieurs mois de fermeture (par arrêté préfectoral du 6 février), le sentier Augustave vient d'être rendu aux marcheurs. Pour rappel, cette portion avait été le théâtre de deux drames en début d'année. Deux randonneuses ont perdu la vie les 5 janvier et 5 février 2019, au même endroit. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Office national des forêts (ONF).

Le 7 février 2019, l'ONF a effectué l'expertise du tronçon de sentier concerné par ces deux événements tragiques. Ceux-ci se sont produits sur une partie considérée comme un sentier classique de montagne.

Des travaux de sur-sécurisation ont été réalisées sur cette portion du sentier :

- Reprise complète de la plateforme par élargissement dans le talus amont

- Construction d'environ 30 marches sur les 15 mètres les plus pentus.

- Construction d'un ouvrage d'évacuation des eaux de pluie au début de la forte pente, 7 mètres après la sortie de l'escalier

- Ré-adaptation de la main courante (38 m) en fonction du nouveau profil du sentier.

- Construction, côté aval, d'un garde-corps sur 35 m de long, reliant la passerelle horizontale à l'escalier

Rage des consignes de sécurité

La randonnée en montagne s'exerce librement. Elle offre des grands moments de plaisir ainsi que des paysages extraordinaires, mais elle présente aussi des dangers et des difficultés que chaque pratiquant doit savoir évaluer. Aucun endroit n'est jamais totalement sécurisé.

Les conseils de l'ONF

- A chaque période de mauvaises conditions climatiques (pluies et vents), éviter toute sortie en milieux naturels et différer les randonnées en montagne. Soyez patients, soyez prudents !

- Se tenir au courant des sentiers ouverts / fermés. Toute fermeture correspond à un danger.

- Rester toujours très prudent sur les nombreux itinéraires traversant une rivière, et ne pas hésiter à faire demi-tour si le débit est important.

- Après un épisode pluvieux, s'abstenir de randonner dans les zones de remparts, où les chutes de pierres sont fréquentes dans les semaines qui suivent (en effet, le séchage des sols décolle les rochers rendus instables par la pluie).

- Rester vigilant dans toutes les traversées de rempart : la végétation tropicale généreuse cache souvent le vide et empêche d'appréhender le danger

Une volonté du Conseil Départemental et de l'ONF d'accompagner les randonneurs

Le Département consacre un budget conséquent pour des sentiers sécurisés : chaque année, 5 millions de visiteurs sont comptabilisés sur les sentiers et aires d'accueil de l'île.

Le Conseil départemental et l'ONF s'efforcent d'accueillir le public en améliorant sans cesse sa sécurité, en apportant de l'information (pictogrammes " sécurité " au départ des sentiers) et en installant des équipements d'aide au franchissement (échelles, mains courantes,...). Ces travaux de sécurisation du sentier Augustave dans Mafate s'inscrivent, une fois encore, dans cette volonté commune et dans l'intérêt des randonneurs. A noter que les sentiers de La Réunion bénéficient d'un niveau d'investissement supérieur à la majorité des autres département français. Cependant, chaque pratiquant ne doit jamais perdre de vue que la montagne reste, par nature, dangereuse (chutes de pierres, passages vertigineux, crues, orages, etc...). Il appartient à chacun d'en mesurer les risques.

