Délais extrêmement longs, pertes de documents, manque de réponses de l'administration... Réussir à toucher la continuité territoriale semble être un véritable parcours du combattant. Le 13 septembre 2019, la page Facebook "Fier d'être Kréol" publie un message sur son mur : "La continuité territoriale - Tous les dossiers complets sont-ils réellement remboursés ? (...) Selon nos sources, certains dossiers seraient en attente de paiement depuis plus de 2 ans... Partagez votre expérience en commentaire". En seulement quelques jours, près de 190 témoignages ont été recueillis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Je suis parti d'un constat personnel, ayant deux demandes de remboursement en attente depuis plus de deux ans" explique l'administrateur de la page Facebook. Exaspéré par le délai, l'internaute s'est demandé si son cas était une exception. Apparemment pas, si l'on en croit les – très – nombreux témoignages qui défilent dans les commentaires.



"J'ai appelé, envoyé des mails, pour n'avoir aucune réponse concrète sur l'état d'avancement de mon dossier. On m'a par ailleurs demandé d'attendre au moins 20 jours entre mes appels pour avoir le temps de traiter ma demande…" continue - . Et il n'est pas le seul dans sa situation.



"J'ai envoyé mon dossier en décembre 2016…Et toujours rien !" s'exclame Joseph, habitant actuellement en métropole. Il aurait relancé la Région au moins une trentaine de fois en presque trois ans. "Ca fera bientôt trois ans que j'ai fait ma demande, et à chaque fois c'est la même chose : ils sont incapables de m'indiquer quand ma demande sera traitée" s'agace-t-il.



Pendant plusieurs semaines, Joseph s'est acharné : il appelait deux ou trois fois chaque semaine. Las, le rythme a diminué pour passer à trois ou quatre fois par mois. "J'avais fini par abandonné récemment, mais mon frère va se rendre à la Région pour moi, voir s'il peut débloquer la situation" explique-t-il, abattu. "J'imagine que certains se disent que si les délais sont trop longs et la démarche trop compliquée, nous allons finir par nous lasser et arrêter de réclamer notre dû" termine-t-il.

Des recommandés qui disparaissent et réapparaissent



Un avis partagé par beaucoup de concernés. "Une fois qu'on est loin de La Réunion, je pense qu'ils misent sur la lassitude, suppose Cassandre. En janvier 2018, mon fils et mon époux ont fait le voyage. Le mois suivant, nous avons envoyé notre demande en recommandé. Au début, quand j'appelais on me disait qu'ils n'avaient rien reçu, alors que j'avais pourtant l'accusé de réception. Ils ont fini par retrouver le fameux dossier, sauf qu'ils manquaient apparemment les cartes d'embarquement…" continue-t-elle, exaspérée. Car elle est certaine d'avoir bien inclues ces cartes dans le dossier.



"Pourquoi est-ce que je les aurais gardées ? Le problème, c'est qu'une fois envoyées, nous n'avons plus de preuve de vol, alors j'ai dû demander à Corsair de nous faire une attestation de voyage, mais la compagnie s'est trompée sur les destinations…" continue-t-elle. Forcément, la demande a donc été rejetée. "Impossible de joindre Corsair pour avoir un nouveau justificatif ! De plus, nous avons refait l'aller-retour la même année, sauf qu'il est maintenant impossible de refaire une demande malgré le rejet de la dernière !" s'exclame-t-elle. Un vrai casse-tête pour la famille, qui a tout bonnement abandonné l'idée d'être remboursée un jour.



Mais si elle a abandonné, d'autres refusent de se laisser faire, et persistent malgré les années d'attente. Certains seraient même prêts à aller jusque devant la justice pour réclamer leur remboursement. Reste à savoir les raisons de ces retards : manque de budget, mauvaise gestion des dossiers, administration extrêmement lente ? Interrogée, la Région n'était pas en capacité de répondre à nos questions, mais certaines réponses devraient arriver plus tard ce mardi.

Un montant revu à la baisse ?



Pour rappel, la continuité territoriale est un dispositif mis en place depuis 2010 par la Région pour venir en aide économiquement aux Réunionnais voyageant vers et depuis la métropole. Pouvant aller de 300 à 450 euros en fonction du quotient familial, de nombreuses personnes sont éligibles à cette aide : sportifs de haut-niveau, étudiants, personnes porteuses de handicap, femmes enceintes… Cofinancée avec l'Union Européenne, elle a été distribuée à environ 100 000 Réunionnais en 2018, pour un budget de 50 millions d'euros au total.



Un chiffre qui pourrait être revu à la baisse. En effet, peu avant la commission permanente de la Région le 10 septembre, un rapport-annexe relatif à la continuité territoriale a été envoyé par erreur à tous les élus. Dans ce rapport, il serait discuté d'abaisser de 100 euros l'aide régionale. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir les élus de l'opposition, qui ont été mis au courant suite à la maladresse d'Aftab Sandooya, directeur de la mobilité. L'employé en question a d'ailleurs été mutée trois jours après son erreur, comme l'indique une note de service datée du 13 septembre où l'on apprend qu'il sera désormais au poste de directeur de projet "Économie Bleue".



En attendant de démêler tout ça, les internautes conseillent aux personnes éligibles de faire la demande de bon avant d'acheter son billet en agence. Une technique efficace pour être sûr de bénéficier de l'aide, mais qui a tout de même des failles : les prix des billets sont généralement bien plus élevés en agence que sur internet. Pas sûr que le client soit vraiment gagnant dans l'histoire.

as / www.ipreunion.com