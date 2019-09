L'IAE (école universitaire de management de La Réunion) organise sa journée d'intégration ce mardi 17 septembre 2019 au camping de l'Etang-Salé. En tout, ce sont 400 étudiants qui intègrent l'école cette année, en licence ou en master. Pour eux, cette journée prendra la forme d'un défi entre les différentes promotions, avec plusieurs épreuves sportives et créatives, d'autres de réflexion ou de stratégie. Organisé à chaque rentrée universitaire, cet événement "team building" est primordial pour aller vers une bonne cohésion de groupe et créer un environnement favorable à la réussite des étudiants. (Photos Photos de la journée d'intégration 2018 organisée à la forêt de Bébour / Lionel Ghighi)

La journée d'intégration est souvent essentielle pour favoriser la réussite universitaire et professionnelle. Pour les étudiants, cela permet à la fois de faire connaissance avec les autres jeunes qui vont les entourer durant l'année.

15 épreuves et une énigme

Chaque groupe affrontera 15 épreuves préparées par la société Team Building Océan Indien : tir à l’arc, course d’obstacles, construction d’un abri de survie, rédaction d’un poème, et bien d'autres... La réussite des épreuves permettra de décrypter l'énigme finale "Le Secret des pharaons". Les trois premiers groupes ayant décrypté l'énigme seront récompensés à la fin de la journée.

Le programme :

8h : Accueil et petit déjeuner

8h55 : Début des épreuves

12h : Repas pique nique

13h30 : Reprise des épreuves

16h45 : Remise de prix

A propos de l’école de management

L’IAE propose 19 cursus allant de la dernière année de licence jusqu’au doctorat, couvrant quatre domaines de compétences : management général, comptabilité-contrôle-audit, marketing-vente et ressources humaines. D'autres secteurs d’activité clés sont concernés sur le territoire : tourisme, santé et économie sociale et solidaire.

