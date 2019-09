Ce mardi 17 septembre 2019, la Gendarmerie nationale a mis en garde les automobilistes : désormais, les infractions graves aux codes de la route seront systématiquement sanctionnées par une mise en fourrière du véhicule. Cet avertissement intervient à la suite du durcissement du barème de suspension de permis de conduire annoncé par la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Une application stricte et systématique de la mesure d'immobilisation et mise en fourrière, pour une durée de 7 jours aux frais du contrevenant, prévue par l'article L.325-1-2 du CR, sera engagée par les forces de l'ordre, sur les lieux du contrôle" a donc indiqué la Gendarmerie sur sa page Facebook. Elle précise par ailleurs que cette décision concerne essentiellement les infractions graves, telles que les conduites sans permis, les dépassements de plus de 50 km/h de la vitesse autorisée, etc...