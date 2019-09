Dominique Gigan, président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA), a été informé que son mandat d'arrêt avait été réceptionné par la Gendarmerie de Saint-Benoit ce mardi 17 septembre 2019 aux alentours de midi. Il s'est donc rendu de lui-même à cette dernière en début d'après-midi. Vendredi dernier, il avait été condamné à un an de prison ferme pour des violences aggravées survenues le 5 décembre 2017. Le dirigeant étant absent lors de son jugement, un mandat d'arrêt avait donc été émis à son encontre. Le jour de l'incident, un ralé poussé avaient opposé des planteurs et des agents de Tereos voulant contrôler les chargements de cannes. Au cours de la bousculade un agent de sécurité avait été blessé.

Suite à l'annonce de sa condamnation, la FDSEA avait partagé dans un communiqué publié en fin d'après-midi que "ce verdict tombe suite à la défense des intérêts de l’ensemble des planteurs de canne de l’île pour les bonnes causes" et assurait que "l’ensemble du Conseil d’Administration et du bureau de la FDSEA soutient et soutiendra notre Président dans sa situation ainsi que l’ensemble des agriculteurs concernées". "L’action syndicale se poursuivra sous d’autres formes pour faire remonter les inquiétudes du monde agricole" ajoutait encore le syndicat.

En parallèle à la condamnation du président, quatre autres planteurs, dont Bruno Robert, président des Jeunes Agriculteurs (JA), étaient également poursuivis. Ils ont été condamnés à des peines allant de six à dix mois de prison avec sursis.

