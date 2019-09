Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Le conseil de Matante Rosina pour ce mercredi 18 septembre 2019 est de rester à l'intérieur. En effet, malgré une amélioration en début de matinée, les nuages seront nombreux sur le sud-est et l'est du département, et ce, durant toute l'après-midi. Seuls les hauts sommets vont émerger au dessus de la couche nuageuse. Matante Rosina nous demande également de faire attention, car la mer va rester assez agité sur l'ouest, le sud-ouest et le sud sauvage. (photo rb/www.ipreunion.com)

