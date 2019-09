Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi 17 septembre 2019 près de 400 étudiants de l'IAE (institut d'administration des entreprises) se sont retrouvés au camping de l'Etang-Salé pour leur traditionnelle journée d'intégration. Management et gestion, marketing, comptabilité finance, tourisme, santé, RH, 15 promotions de licence et de master se sont affrontées à travers des épreuves de "team building" animées par les enseignants et personnels administratifs de l'école. A l'issue de ce challenge, les trois meilleures équipes ont été récompensées (Photo DR)

