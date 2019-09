Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 37 minutes

Plusieurs activités sont programmées ce week-end à la médiathèque Heva à La Possession. En plus de plusieurs expositions, la mairie de la Possession organise trois balades différentes le samedi 21 septembre 2019. Plusieurs thèmes seront mis en avant : "Les arbres connus et méconnus de La Possession" ; "Arbres et patrimoine bâti" et enfin une balade à vélo électrique pour découvrir le patrimoine bâti de La Possession.

Plusieurs activités sont programmées ce week-end à la médiathèque Heva à La Possession. En plus de plusieurs expositions, la mairie de la Possession organise trois balades différentes le samedi 21 septembre 2019. Plusieurs thèmes seront mis en avant : "Les arbres connus et méconnus de La Possession" ; "Arbres et patrimoine bâti" et enfin une balade à vélo électrique pour découvrir le patrimoine bâti de La Possession.