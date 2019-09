Balades et visites guidées, vernissages et pik-nik partaz sont au programme à Saint-André pour les 36e Journées européennes du patrimoine le samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019. Diverses animations seront également organisées tout le week-end sur la place de la Mairie. Entre autres : Escape game, danses lontan, fabrication d'objets en fer blanc...

Le samedi 21 septembre :

• Deux visites pédestre : " Arbres et sites remarquables de Saint-André " et " Saint-André d’hier et de demain ". Départ de la mairie.

• Vernissage de l’exposition : " Arbres connus et méconnus de Saint-André ".

• Circuit de visite guidée à vélos organisé par l’association PARSEL (Jardin de la Mémoire, Ancienne gare, usine Fanny Desjardins, Usine Ravine Creuse, Canal Moreau, L’arche de Belzor, Ecole des Freres, Jardin de la mémoire).

Le dimanche 22 septembre :

• Visité guidée en bus, par un guide de l’OTI, et animé par des artistes. 5 haltes différentes : Cheminée du Colosse, Ruines de l’église de Champ-Borne ; coulée verte de fayard ; Arche de Belzor , Pont de la rivière du mat , Cheminée du Désert et Fontaine de bras des Chevrettes

• Concert de l’école de musique de Saint-André et pique nique partaz

• Différentes animations également présente sur la Place de la Mairie : Escape game, fabrication d’objets en fer blanc, présentation de danses lontan,…



Retrouvez le programme complet des Journées européennes du patrimoine ici.