D'après nos informations, le staff complet d'Emmanuel Macron atterrira lundi 23 ou mardi 24 septembre 2019 à La Réunion, afin de préparer la visite présidentielle. Le chef de l'Etat devrait, lui, venir dans notre île pendant la troisième semaine d'octobre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le groupe de sécurité du président de la République (GSPR), composé à moitié de gendarmes et à moitier de policiers, bien évidemment d'élite, seront présents pour faire des repérages et organiser la sécurité d'Emmanuel Macron. Mais ils ne viennent pas seuls : les équipes de communication, d'organisation et les conseillers politiques seront aussi du voyage.



A un mois de la visite présidentielle, tout doit être réglé comme du papier à musique. De l'itinéraire au meilleur placement photo, tout sera préparé à l'avance pour ne rien laisser au hasard le jour J. A noter que le GSPR a toujours le dernier mot sur le reste des équipes accompagnatrices.



Cette visite a par ailleurs lieu quelques jours seulement après celle d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer, qui arrivera à La Réunion ce jeudi. On peut largement supposer que cette dernière vient faire un tour d'horizon des problématiques que va devoir affronter le président, et tenter au mieux de calmer les esprits avant la fameuse visite.

Car Emmanuel Macron risque de recevoir un accueil amer de la part des Réunionnais. De – très – nombreuses problématiques restent aujourd'hui sans réponse. En première ligne, la suppression des Parcours emploi compétences (PEC).

Des sujets brûlants toujours sans réponse



En effet, début septembre, il a été demandé aux municipalités et aux employeurs privés de ne plus faire signer de PEC, ce dispositif mis en place en janvier 2018 pour remplacer les contrats aidés. Les 1000 PEC débloqués par la ministre des Outre-mer fin 2018 sont déjà presque tous épuisés, et il ne resterait plus que 1500 contrats jusqu'à la fin de l'année. Cette suspension a donc été justifiée par la pénurie de contrat.

Ce lundi déjà, Annick Girardin a abordé le sujet avec le président du Conseil départemental, qui l'a interpellé sur la nécessité du maintien du dispositif. Sans nul doute ce sujet sera abordé dès cette semaine lors de sa visite.



Mais ce n'est pas l'unique dossier sur lequel le président va devoir se pencher. Récemment, les élus l'ont interpeller sur le rachat possible de Vindémia par le groupe Bernard Hayot (GBH). Des sollicitations qui sont restées sans réponses.

De plus, 42% des Réunionnais vivent toujours sous le seuil de pauvreté, le chômage touche environ 24% de la population, dont une majorité de jeune, l'enveloppe de 28 millions d'euros à la filière canne - sucre reste menacée pour les années à venir, 28.000 sont demandeuses de logement… Des dossiers brûlants qui sont toujours en suspens.

Il faut en plus de cela rajouter les nombreuses promesses faites suite aux manifestations des Gilets jaunes l'an dernier, dont beaucoup n'ont toujours pas été tenues. Parmis ces promesses, la remise à plat de l’octroi de mer, l'allocation adulte handicapé portée à 900 euros par mois, la baisse de l’imposition dans les zones franches d’activité ou même la création d’un compteur emploi n'ont toujours pas été effectué.

Pour l'instant, impossible de dire quel sera le programme exact du président. On sait simplement qu'une escale serait prévue dans le sud et dans l'ouest, sans avoir de détail. Cette visite risque en tout cas d'être mouvementée, voire boycottée.

as / www.ipreunion.com