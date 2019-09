BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 19 septembre 2019



Annick Girardin en éclaireuse pour Emmanuel Macron, la ministre des outre-mer restera deux jours à La Réunion

La ministre des outre-mer est à La Réunion ce jeudi 19 septembre et ce vendredi 20 septembre 2019. Cette visite d'Annick Girardin a lieu environ un mois avant celle d'Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat est en effet attendu dans l'île au cours de la troisième semaine d'octobre. Le séjour de la ministre des outre-mer a donc aussi pour objectif de déminer le terrain pour le Président de la République, notamment sur la suspension des contrats PEC (Parcours emploi compétences). Imz Press vous fait vivre cette visite en direct

Allô le 0806 706 806 ? Je vis dans un logement indigne

Vous êtes locataire, victime d'un marchand de sommeil ou d'un logement insalubre ou vous ayez connaissance d'une telle situation, téléphonez au 0806 706 806. Ce numéro de téléphone qui vient d'être mis en service par le ministère de la Ville et du Logement et l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL). A l'autre bout du fil "un conseiller de l'Agence départementale pour l'information sur le logement (ADIL) sera à votre écoute et vous expliquera les démarches à effectuer" affirme le ministère. À La Réunion, selon les chiffres de l'Agorah (agence d'observation de La Réunion de l'aménagement et de l'habitat) 15 601 bâtis indignes ont été répertoriés en 2018 dans 20 communes de l'île

Affaire des loyers "marrons" : Ibrahim Patel devant la cour d'appel

Condamné à huit mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le vendredi 15 mars 2019, Ibrahim Patel sera devant la cour d'appel ce jeudi 19 septembre. Le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) est suspecté de ne pas avoir payé les loyers de son entreprise située à Saint-Paul durant plusieurs années. Le chef d'entreprise aurait sous-loué ledit local et aurait encaissé les chèques, toujours, sans s'acquitter du loyer à son propriétaire. Et l'addition est salée, Ibrahim Patel devrait plus de 23.000 euros à son propriétaire

Les syndicats se préparent pour de nouvelles mobilisations

Ce mercredi 18 septembre 2019, une conférence de presse intersyndicale se tenait dans les locaux de la CGTR à Saint-Denis. Au menu de cette conférence : les réformes à venir, en particulier celle des retraites. Sans surprise, les syndicats sont toujours vent debout devant les différents projets de loi qui seront discutés sous peu par le gouvernement

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil et quelques nuages

Matante Rosina est contente. Elle a vu dans le fond de sa tasse à café que le soleil sera au rendez-vous ce jeudi 19 septembre 2019. Il y aura quelques petits nuages dans l'après-midi surtout dans le nord, mais pas de pluie. Et chez vous quel temps fait-il ?