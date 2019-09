Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 25 minutes

Orange Business Services, l'entité du groupe Orange dédiée aux entreprises en France et à l'international, poursuit son Orange Business Tour 2019 à La Réunion. Placé sous le signe du " Voyage de la Donnée ", l'événement permettra aux entreprises et aux collectivités locales de rencontrer les experts d'Orange Business Services et d'échanger autour des enjeux cruciaux de la gestion de données lors de onze étapes prévues en France Métropolitaine et dans les DROM-COM. Les clients Pro et PME sont attendus mercredi 18 septembre 2019 et jeudi 19 septembre de 13h30 à 17h30 et les clients Entreprises et Collectivités locales jeudi 19 septembre de 8h30 à 17h30 à l'hôtel Mercure Créolia, 14 rue du Stade Montgaillard à Saint-Denis.

Orange Business Services, l'entité du groupe Orange dédiée aux entreprises en France et à l'international, poursuit son Orange Business Tour 2019 à La Réunion. Placé sous le signe du " Voyage de la Donnée ", l'événement permettra aux entreprises et aux collectivités locales de rencontrer les experts d'Orange Business Services et d'échanger autour des enjeux cruciaux de la gestion de données lors de onze étapes prévues en France Métropolitaine et dans les DROM-COM. Les clients Pro et PME sont attendus mercredi 18 septembre 2019 et jeudi 19 septembre de 13h30 à 17h30 et les clients Entreprises et Collectivités locales jeudi 19 septembre de 8h30 à 17h30 à l'hôtel Mercure Créolia, 14 rue du Stade Montgaillard à Saint-Denis.