C'est par une participation à la réunion de l’observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) qu'Annick Girardin entamera son parcours dans l'île jeudi matin. Il devrait être question de la récente décision de l'observatoire de réaliser une étude d'impact sur les conséquences du rachat de Vindemia par GBH.

Dans l'après-midi la ministre ira à la rencontre de la population à Saint-Denis. Elle installera ensuite le haut conseil à la commande publique

Vendredi, elle visitera une exploitation agricole dans le sud de l'île. Elle sera ensuite dans l'ouest pour une visite d'entreprise. Dans l'après-midi, Annick Girardin participera à une réunion sur l'accueil et l'accompagnement des victimes de violences conjugales.

Annick Girardin devra sans doute s'expliquer sur plusieurs problématiques restées sans solution. En première ligne, la suppression des Parcours emploi compétences (PEC). En effet, début septembre, l'Etat a demandé aux communes et aux employeurs privés de ne plus faire signer de PEC, ce dispositif mis en place en janvier 2018 pour remplacer les contrats aidés. Les 1000 PEC débloqués par la ministre des Outre-mer fin 2018 sont déjà presque tous épuisés, et il ne resterait plus que 1500 contrats jusqu'à la fin de l'année. Cette suspension a donc été justifiée par la pénurie de contrat.

Il faut en plus de cela rajouter les nombreuses promesses faites suite aux manifestations des Gilets jaunes l'an dernier, dont beaucoup n'ont toujours pas été tenues. Parmis ces promesses, la remise à plat de l’octroi de mer, l'allocation adulte handicapé portée à 900 euros par mois, la baisse de l’imposition dans les zones franches d’activité ou même la création d’un compteur emploi n'ont toujours pas été effectué.

