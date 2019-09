Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Cilaos accueillera les 20 et 21 septembre 2019 une vingtaine de professionnels de santé - ophtalmologue, orthoptiste, audioprothésiste, ergothérapeute, diététicien, opticien, infirmier, puéricultrice, pneumologue et éducateur en activité physique adaptée - participeront à une grande opération de dépistages et de prévention organisée par La Mutualité de la Réunion et la Maison de Santé Multi-Sites Re-Voir.

