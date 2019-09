Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Vous êtes locataire, victime d'un marchand de sommeil ou d'un logement insalubre ou vous ayez connaissance d'une telle situation, téléphonez au 0806 706 806. Ce numéro de téléphone, actif à La Réunion, vient d'être mis en service par le ministère de la Ville et du Logement et l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL). A l'autre bout du fil "un conseiller de l'Agence départementale pour l'information sur le logement (ADIL) sera à votre écoute et vous expliquera les démarches à effectuer" affirme le ministère. À La Réunion, selon les chiffres de l'Agorah (agence d'observation de La Réunion de l'aménagement et de l'habitat) 15 601 bâtis indignes ont été répertoriés en 2018 dans 20 communes de l'île (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Vous êtes locataire, victime d'un marchand de sommeil ou d'un logement insalubre ou vous ayez connaissance d'une telle situation, téléphonez au 0806 706 806. Ce numéro de téléphone, actif à La Réunion, vient d'être mis en service par le ministère de la Ville et du Logement et l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL). A l'autre bout du fil "un conseiller de l'Agence départementale pour l'information sur le logement (ADIL) sera à votre écoute et vous expliquera les démarches à effectuer" affirme le ministère. À La Réunion, selon les chiffres de l'Agorah (agence d'observation de La Réunion de l'aménagement et de l'habitat) 15 601 bâtis indignes ont été répertoriés en 2018 dans 20 communes de l'île (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)