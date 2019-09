BONJOUR - A la une de ce vendredi 20 septembre 2019 :



- Deuxième et dernier jour de visite pour Annick Girardin

- Accueillir partout les victimes de violences sexistes : une urgence absolue

- Les familles des victimes de requins réclament toujours un plan d'action

- Un partenariat entre le grand port maritime de La Réunion et l'IRT : le flux de croisiéristes passé à la loupe

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques nuages mais surtout du soleil

Deuxième et dernier jour de visite d'Annick Girardin ce vendredi 20 septembre 2019. Ce jeudi, elle a assisté à une réunion de l'observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), rencontrer des commerçants dionysiens, visité la mosquée de Saint-Denis et s'est rendue au haut conseil à la commande publique. Ce vendredi, elle ira sur l'exploitation agricole EARL le Montvert puis à l'entreprise Mascarin. Une rencontre est aussi prévue au commissariat et à la préfecture de Saint-Benoit pour discuter des violences faites aux femmes.

Ce vendredi 20 septembre 2019 marque le deuxième jour de visite de la ministre des Outre-mer. Son programme prévoit notamment une visite à Saint-Benoit, pour discuter de l'accueil et l'accompagnement des victimes de violences conjugales à La Réunion. En août, un dispositif de renforcement de cette prise en charge avait été signé dans l'arrondissement de Saint-Benoit. Une action plus que nécessaire alors que La Réunion se hisse à la troisième place des départements où les violences sexistes sont les plus présentes.

Le 19 septembre 2011, le champion de bodyboard Mathieu Schiller est mort, attaqué par un squale. Son corps ne sera jamais retrouvé. Huit ans jour pour jour après sa mort, sa famille tenait à lui rendre hommage, à distance et par l'intermédiaire d'autres familles endeuillées. Une petite dizaine de personnes s'est réunie, bougies à la main, afin de se recueillir ensemble. A leur tête, "Les Femmes dans la crise requin", qui demandent au gouvernement un vrai plan d'action.

Qui sont les croisiéristes qui passent par La Réunion ? C'est la question que se posent Eric Legrigeois, président du directoire du grand port maritime de La Réunion et Stéphane Fouassin, le président de l'ïle de La Réunion tourisme. À travers la signature d'une convention de partenariat portant sur l'observation des flux de croisiéristes, les deux structures comptent mener une enquête qui permettra de connaître les profils des croisiéristes qui passent par La Réunion afin d'adapter l'offre touristique

Matante Rosina est plutôt soulagée. Le temps est clément pour ce vendredi. Il va rester généralement sec, avec du soleil. Quelques nuages devraient faire leurs apparitions dans les hauts dans l'après-midi cependant. Les sommets de l'île eux restent généreusement ensoleillés. De plus, il devrait faire relativement doux pour la saison. Et chez vous, quel temps fait-il ?