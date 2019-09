A l'initiative de la caisse d'allocations familiales (Caf) et de l'université de la Réunion, le séminaire "Regards croisés sur les familles de l'océan indien" a commencé ce jeudi 19 septembre et se terminera ce vendredi 20 septembre 2019. Plusieurs dynamiques ont déjà dégagées dès ce jeudi, les voici dans le communiqué de la Caf que nous publions ci-dessous.

"L’Observatoire de la parentalité de La Réunion à l’initiative de la Caf et de l’université de La Réunion, mis en place depuis 2015 au cœur de la cité du Chaudron, déploie sa dynamique depuis le colloque " Regards croisés sur les familles de l’océan indien ".

Le comité scientifique renforce son opérationnalité dans une dynamique prospective et comparative entre tous les pays et territoires de la zone Océan Indien, dont l'Afrique du Sud, les Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, le Mozambique, La Réunion, les Seychelles et la Tanzanie



L’objectif est de mieux de se connaitre pour mieux travailler ensemble sur le thème de la famille et de la parentalité. Se réunissant tous les deux ans les antennes de l’Observatoire de la parentalité de l’Océan Indien ont pour souhait de se transformer en observatoire. Suite à la création de l’Observatoire de la Parentalité de La Réunion crée en 2015, c’est l’Observatoire de la parentalité de Maurice qui a été créé en 2018. Depuis 4 ans le réseau se tisse et se développe. Durant ces deux journées de séminaires il sera question de dialoguer dans l’interculturalité et de renforcer nos connaissances tant sur les structures de parenté et les évolutions des configurations familiales que sur les problématiques en lien avec le renforcement des compétences parentales.



Les indicateurs mis en avant dans nos échanges porteront sur les politiques familiales, le réseau de soutien à la parentalité (structure et organisation), les dispositif et actions et les recherches en sciences sociales sur ces domaines



Il sera également question de mettre en forme les reliances issues de nos réflexions pour nous permettre d’aller plus loin dans nos prospectives et perspectives communes de coopérations. Il s’agira enfin de renouveler le comité scientifique et de tracer la nouvelle feuille de route pour 2019-2021.

La Commission de l’Océan Indien (COI) nous soutient dans cette dynamique : l’indianocéanie n’est pas une utopie ; ce regroupement régional existe aussi sur le thème du social, de la famille et de la parentalité. La CAF et l’Université de La Réunion sont heureuses d’accueillir les antennes de l’Observatoire de la parentalité de l’Océan Indien au sein du siège de la Caisse d’Allocations Familiales à Sainte-Marie.



Le programme du séminaire pour ce vendredi est le suivant :



Matin à l'observatoire de la parentalité au Chaudron

- mise en place du comité scientifique

- feuille de route 2019/2021

Après-midi

- visite du Centre de vacances de la Caisse d’Allocations Familiales à l’Ermitage

- visite de la Maison de l’éducation et de la parentalité – Le Port