Deuxième et dernier jour de visite d'Annick Girardin ce vendredi 20 septembre 2019. Ce jeudi, elle a assisté à une réunion de l'observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), rencontrer des commerçants dionysiens, visité la mosquée de Saint-Denis et s'est rendue au haut conseil à la commande publique. Ce vendredi, elle ira sur l'exploitation agricole EARL le Montvert puis à l'entreprise Mascarin. Une rencontre est aussi prévue au commissariat et à la préfecture de Saint-Benoit pour discuter des violences faites aux femmes.

