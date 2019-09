BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 21 septembre 2019



- Jeunesse engagée, la protestation en héritage

- World clean up day : une journée pour nettoyer la planète

- "Touche pas à ma retraite !" un rassemblement pour dire "non"

- Journées du patrimoine : les visites à ne pas manquer ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - un samedi nuageux

Jeunesse engagée, la protestation en héritage

Plutôt que de céder à la philosophie du "no future", les jeunes ont décidé de ne plus être spectateurs de l'obsolescence programmée de la planète. L'avenir, c'est eux et aujourd'hui, ils disent stop. Stop à l'inaction des grands de ce monde face à l'urgence climatique. Stop aux mesurettes, place aux grandes actions. Certains considèrent que la jeune génération est affable, endormie et ne s'engage plus. Pourtant ils sont des millions à travers le monde à faire l'école buissonnière régulièrement pour sauver la planète. L'histoire nous l'a démontré, les plus grandes révolutions passent par la jeunesse. Et en 2019, comme en 1954, en 1968, en 1969, en 1970, en 1985.. les jeunes se mobilisent sur les grands enjeux politiques, sociétaux, économiques et environnementaux de leur époque.

World clean up day : une journée pour nettoyer la planète

Ce samedi 21 septembre 2019 marque la deuxième édition du "World clean up day", une journée dédiée au ramassage de déchets dans la nature, afin de sensibiliser la population à l'écologie. Des actions sont organisées dans au moins onze communes de l'île. Pour participer, il suffit d'être muni d'une paire de gants et d'un sac poubelle.

"Touche pas à ma retraite !" un rassemblement pour dire "non"

Ce samedi 21 septembre 2019, l'intersyndicale FO - CGTR - FSU (et peut-être la CFTC) appelle les salariés du privé, du public, les retraités, actifs, chômeurs à se retrouver devant la préfecture à Saint-Denis à partir de 9h30. Le rapport de Jean-Luc Delevoye publié mi-juillet sur lequel le gouvernement devrait se baser pour le futur projet de loi de la réforme des retraites inquiète au plus haut point les organisations syndicales. Plutôt qu'attendre que le couperet tombe, elles appellent les Réunionnais à se battre pour maintenir le système de actuel.

Journées du patrimoine : les visites à ne pas manquer ce week-end

Tout au long du week-end, des nombreuses animations, expositions, visites et autres activités auront lieu aux quatre coins de l'île pour célébrer la 36ème édition des journées européennes du patrimoine. Retrouvez notre sélection de visites et activités, prévues ce week-end.

La pa Météo France i di, sé zot i di - un samedi nuageux

La journée s'annonce assez triste et maussade pour ce samedi 21 septembre 2019. Matante Rosina vous conseille, et à toute l'île, de sortir seulement le matin si vous avez prévu quelque chose. En effet, au fil de la jounée, le ciel va se couvrir. Cette couverture nuageuse reste assez importante. Il va y avoir des averses également sur le massif du Volcan, le sud sauvage ainsi que des pentes de l'Est vers celles du Nord et du Nord Ouest. Matant Rosina vous conseille également de faire attention, une petit houle sera présente. Et vous, comment fait-il chez vous ?