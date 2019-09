Ce samedi 21 septembre 2019 marque la deuxième édition du "World clean up day", une journée dédiée au ramassage de déchets dans la nature, afin de sensibiliser la population à l'écologie. Des actions sont organisées dans au moins onze communes de l'île. Pour participer, il suffit d'être muni d'une paire de gants et d'un sac poubelle.

Saint-Denis

Samedi 21 septembre de 9h à 14h30 à l’aire de pique-nique de la Jamaïque et par rayonnement, sur le Sentier littoral Nord.



9h : Accueil

9h30 à 11h30 : Rotations de ramassage par petites équipes. Une rotation dure en moyenne 1h à 1h30. Elle peut durer moins ou plus longtemps, en fonction de la disponibilité du participant

12h : Tri général et sensibilisation

Cette opération se clôture par un moment convivial pour les participants autour d’un pique-nique partage. Précautions : des chaussures fermées (baskets), de quoi boire, se couvrir la tête.

Les gants seront prêtés et les sacs fournis par la CINOR. Les enfants peuvent y participer à condition d’être accompagnés d’un adulte.



A côté du centre commercial Carrefour : De 10h à 12h, à la Ravine du Chaudron, rue du Souvenir

Gare routière du Barachois

Dès 9h près de la Gare Routière, ancien Trois Brasseurs

Etape 1 : S’équiper - prenez 2 sacs de course (1 pour chaque main), 1 gourde d’eau, 1 casquette, 1 paire de gants

Etape 2 : Bouger et ramasser - Vous allez marcher depuis chez vous en vous dirigeant vers notre point de rendez-vous près la Gare Routière. Tout le long de votre trajet vous ramasserez tous les déchets que vous trouverez (bouteilles plastiques, mégots (à mettre dans une bouteille plastique), canettes, sachets…

Etape 3 : Trier - Une fois arrivé au point de rendez-vous, un mini centre de tri y sera installé pour vous permettre de trier les déchets que vous aurez collectés

Etape 4 : Se reposer - Une petite collation zéro déchet sera proposée, tout au long de la matinée. Vous pouvez emmener de quoi manger/boire pour partager avec les autres bénévoles : une seule consigne -> zéro déchet

Etape ???? : Recommencer - Quand votre batterie est rechargée, vous repartez à l’attaque en prenant un autre chemin ou le même si vous n’avez pas tout collecté la 1ere fois.”

Sainte-Marie

Ecole Elémentaire Flacourt : dès 9h en face du parking de la gendarmerie

Saint-Benoit

9h : nettoyage du front de mer. Prévoir des baskets et une bouteille d’eau (n’oubliez pas votre bonne humeur !). Une casquette et une collation seront offertes aux participants.

Sainte-Suzanne

Rendez-vous à 8h30 au phare de Bel-Air

Saint-Pierre

Rendez-vous à la Pointe du Diable

Parking Jumbo Score Grand Large : Dès 7h “”Haut les coeurs” - 350 mètres de haut de falaise à réhabiliter entre 7h et 12h. Attention, les enfants trop jeunes ne sont pas forcément invités, vu la dangerosité relative du site

Divers ateliers sont prévus :

élagage de taillis cachant des dépots d’ordures

plantation de boutures de vacoa prises sur place

déplacement de déchets végétaux sur le parking

ramassage typé de déchets d’emballages ou autres

matérialisation d’un mini sentier-zéro-déchet

écriture à la peinture de slogans sur les murets-parapets

accueil pédagogique du public

Pensez à apporter du matériel personnel, des sacs et des gants. A vous voir…

Quartier de la Ravine Blanche - 7h30 au parking de l'association Case Marmaillons

Zone ciblée : avenue Luc Donat, boulevard Hubert Delisle, rue Collardeau, rue Mahatma Ghandi et toutes les rues se trouvant à l'intérieure de la zone

Le Tampon

Dès 9h “Plogging sur la commune du Tampon - Une partie des déchets ramassés seront recyclés (plastiques, canettes et mégots) par l’artiste Richard Riani pour en faire une oeuvre d’art.

Saint-Louis

“Dann fond d’la Rivière”



A l’entrée du parking, à côté du vendeur de fruits. Rassemblement citoyen : nettoyage de l’aire de pique-nique sur les berges de la rivière st Etienne, du côté de Bois d’Olives. Amenez vos gants/seaux/chapeaux/parasols/boissons fraîches/tables

Programme :

8h-12h ramassage des déchets, tri

12h repas partagé, chacun amène à manger à poser sur les tables (amenez des tables ou des tapis, de quoi vous poser)

Après-midi : normalement des agents de prévention déchets seront présents pour sensibiliser les bénévoles/touristes. Moment d’échange convivial. Venez nombreux et joyeux !

Etang-Salé

Rendez-vous à 13h sur le parking de la station d’épuration

Les Avirons

Rendez-vous à 9h devant la mairie des Avirons, munis d’une tenue de sport, d’une gourde, d’un sac poubelle et des gants et allongé nettoyer le centre-ville. L’association vous convies par la suite à un pique-nique partage zéro déchets dans la forêt de l’Étang Salé.

Saint-Paul

Rendez-vous à 9h30 l’Aire du Tabac à la Saline les Hauts

Parking du Cap la Houssaye à 9h - Des falaises basaltiques du littoral aux récifs de coraux, le Cap la Houssaye est un site emblématique de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion. Cet espace naturel remarquable est malheureusement souvent recouvert de déchets.



Sur terre ou en mer, les pollutions impactent les paysages, la faune et la flore du site. Tortues marines, dauphins, poissons, coraux…étouffent sous les déchets en tout genre. La Réserve Naturelle Marine de La Réunion et le Club du Tourisme organisent un nettoyage du site, le samedi 21 septembre 2019 de 9h à 12h.



Rendez-vous au niveau du parking du Cap la Houssaye Prévoir, chapeaux, chaussures, eau. Le matériel de nettoyage, gants et sacs plastiques sera fourni. Des collations seront aussi proposées.

Plateau Caillou : dès 9h - Dans une ambiance conviviale, ramassage des déchets dans les espaces verts des bas de Plateau Caillou. Rendez-vous à 9h entre la piscine et le stade.

Le but est quechaque participant remplisse au moins un gros sac. Se munir d’un gros sac et de gants. L’organisation proposera quelques sacs

Etang Saint-Paul : Rendez-vous dés 13h30 autour du collège de l’Etang St Paul.

La Possession

Rendez-vous à 8h30 devant la mairie de la Possession