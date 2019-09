Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 4 heures

La journée s'annonce assez triste et maussade pour ce samedi 21 septembre 2019. Matante Rosina vous conseille, et à toute l'île, de sortir seulement le matin si vous avez prévu quelque chose. En effet, au fil de la jounée, le ciel va se couvrir. Cette couverture nuageuse reste assez importante. Il va y avoir des averses également sur le massif du Volcan, le sud sauvage ainsi que des pentes de l'Est vers celles du Nord et du Nord Ouest. Matant Rosina vous conseille également de faire attention, une petit houle sera présente. Et vous, comment fait-il chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

