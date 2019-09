Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

"Guillermo Arias, photojournaliste né au Mexique il y a 43 ans, vit depuis dix ans à Tijuana, la grande ville frontière traversée par tant de migrants en quête de rêve américain. Il vient de remporter un Visa d'or, prestigieux prix du festival international de photojournalisme Visa pour l'image de Perpignan" écrit l'AFP. Le prix a été décerné pour "ses photographies de la "caravane", l'immense transhumance d'hommes et de femmes ayant traversé le Mexique pour fuir misère et violence et rejoindre les Etats-Unis, à la fin de l'année 2018. Guillermo Arias a fait le choix de la retenue et du respect de la dignité de ces migrants" dit encore l'AFP qui publie son témoignage.

