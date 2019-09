Ce samedi 21 septembre 2019, l'intersyndicale FO - CGTR - FSU (et peut-être la CFTC) appelle les salariés du privé, du public, les retraités, actifs, chômeurs à se retrouver devant la préfecture à Saint-Denis à partir de 9h30. Le rapport de Jean-Luc Delevoye publié mi-juillet sur lequel le gouvernement devrait se baser pour le futur projet de loi de la réforme des retraites inquiète au plus haut point les organisations syndicales. Plutôt qu'attendre que le couperet tombe, elles appellent les Réunionnais à se battre pour maintenir le système de actuel. (photo rb/www.ipreunion.com)

Éric Marguerite, le secrétaire général de Force ouvrière, compte bien se bouger avant qu’il ne soit trop tard. Dans sa ligne de mire, le système à points qu’aimerait instaurer le gouvernement "aujourd’hui, le système de retraites, c’est 42 régimes spéciaux, la pension est calculée sur les 25 dernières années de carrière pour le privé et les six derniers mois pour le public. Le gouvernement aimerait passer à un régime unique à points. Le point serait alors calculé sur la situation économique du pays."

Le syndicaliste affirme que ces mesures ne feraient que creuser davantage les disparités voire opposer public et privé et accroître la pauvreté des personnes âgées. "Les retraités français sont parmi les plus riches d’Europe, niveler par le bas n’est pas acceptable."

Avec une situation qui serait catastrophique pour les retraités réunionnais dont le montant des pensions est bien inférieur à celui des retraités métropolitains. "Aujourd’hui, de nombreux Réunionnais ne touchent pas une retraite décente, demain, si on suit les recommandations du rapport Delevoye, c’est la catastrophe assurée" s’insurge Éric Marguerite.

Le syndicaliste en veut au gouvernement "c’est inconscient, en démantelant le système par répartitions basé sur la solidarité intergénérationnelle, l’exécutif veut aller vers la capitalisation. Les retraites, c’est une manne de 314 milliards d’euros, le gouvernement veut mettre la main sur ce pactole, c’est une honte."

Le secrétaire général de FO espère que les Réunionnais seront au rendez-vous "nous avons fait notre job en interpellant les citoyens, maintenant, la balle est dans leur camp."

"Tous les Réunionnais, peu importe leurs profils, sont appelés à se rassembler devant la préfecture ce samedi 21 septembre 2019 à partir de 9h30 car tous les Réunionnais sont concernés" explique Éric Marguerite avant d'ajouter "si nous ne faisons rien aujourd'hui, demain, il sera trop tard et là, on ira de désillusion en désillusion."

