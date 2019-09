Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Les cumuls sont restés modestes, selon Météo France, mais les rafales de vent ont été bien présentes ce samedi 21 septembre. Des pointes à 85 km/h ont été enregistrées à la Saline et à Saint-Benoît. C'est l'une des valeurs les plus fortes de cet hiver dans l'Est. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

