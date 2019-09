Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

L'acte 45 des Gilets jaunes à Paris concorde avec la marche pour le climat ce samedi 21 septembre. Une "convergence des luttes" voulue entre action sociale, mobilisation contre la réforme des retraites et lutte pour la protection de la planète. Mais plusieurs incidents ont émaillé la journée, notamment sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris, où des blacks blocs ont fait irruption, perturbant le cortège et provoquant des affrontements avec les forces de l'ordre. On compte déjà plus d'une centaine d'interpellations.

