BONJOUR LA RÉUNION - À la une du dimanche 22 septembre 2019



Les éleveurs canins vent debout contre les élevages marrons

Le dimanche 15 septembre 2019, Imaz Press vous parlait des élevages de chiens et chats illégaux. De nombreux éleveurs certifiés, soucieux du bien-être des animaux, dénoncent eux-aussi les dérives qui peuvent exister à travers les élevages "marrons". Mais ils garantissent cependant que ces chiens et chats ne sont pas de réel animaux "LOF" (Livre des Origines Français), mais plutôt que certains revendeurs prétendent qu'ils le sont. Pour tenter de contre ces dérives, une association devrait être créée prochainement pour, entre autres, interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité de durcir les contrôles et de faire appliquer la loi.

La surfeuse Johanne Defay finit deuxième au Freshwater Pro, avec de belles performances

Fin de la compétition pour la Réunionnaise Johanne Defay, qui s'est fait doubler par l'Américaine Lakey Peterson dans les dernières vagues; Elles concourraient sur la vague artificielle du Surf Ranch en Californie. Mais Johanne ne perd pas le sourire, elle reste très fière de cette compétition, durant laquelle elle est restée en tête quasiment jusqu'à la fin, avant de se faire rattraper au dernier moment. Fière de ses performances, elle a en effet réalisé de très bons scores.

Le patron d'XL Airways en appelle à Air France

Le PDG de la compagnie aérienne française en cessation de paiement XL Airways a appelé Air France à venir à sa rescousse, assurant dans un entretien au Journal du Dimanche (JDD) pouvoir devenir un atout pour le groupe.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - EMPR, continuité territoriale, Emmanuel Macron, Annick Girardin et XL Airways

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre sur Imaz Press :

- Lundi 16 septembre : Le Pape arrive à Maurice ce matin

- Mardi 17 septembre : Remboursement de la continuité territoriale : il faut attendre et attendre encore

- Mercredi 18 septembre : le staff de l'Elysée à La Réunion pour préparer la visite présidentielle

- Jeudi 19 septembre : Annick Girardin installe le Haut conseil à la commande publique

- Vendredi 20 septembre : XL Airways annonce l'arrêt des ventes de billets. La compagnie est en grande difficulté financièrea

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pas de houle mais beaucoup de vent

Accrochez-vous, ça va souffler dans le Sud ! Des rafales jusqu'à 70 km/h sont attendues à Saint-Pierre ou Saint-Joseph. Ce sera également le cas dans le nord de l'île. Le temps reste humide au volcan, mais le sommet est ensoleillé, alors Matante Rosina va partir bientôt pour avoir l'occasion de photographier de beaux paysages ce matin. Surtout que la mer reste encore bien agitée, alors autant privilégier la randonnée... Et chez vous c'est comment ?