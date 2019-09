A l'occasion d'Octobre Rose, le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC - La Réunion) rappelle l'importance du dépistage. A La Réunion, 2.300 mammographies sont réalisées chaque mois. Mais ce chiffre est en baisse depuis 2011 et moins d'une Réunionnaise sur deux se fait dépister... Le centre rappelle que le test, pris en charge à 100 %, peut sauver des vies. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A La Réunion, plus de 120.000 femmes réunionnaises sont concernées par le dépistage du cancer du sein. Et pourtant, seules 47,2% d'entre elles se sont faites dépister l'année dernière, soit 28.251 femmes, contre 50,1% au niveau national.

Le Centre régional de coordination des dépistages des cancers remarque "une chute des taux de participation sur le territoire français depuis 2011". Pourtant une invitation est envoyée tous les deux ans par courrier aux Réunionnaises concernées.

Durant la campagne 2017-2018, près de 210.000 courriers ont été envoyés, mais moins de 56.000 mammographies ont été réalisées dans l'année, soit une moyenne de 2.300 par mois.

Il faut savoir que dans 96% des cas, les résultats des mammographies ne révèlent rien d'anormal. Mais ce test – pris en charge à 100% - peut sauver des vies. En 2018, 130 cancers ont été détectés à La Réunion. 90% des cancers sont guéris s'ils sont pris à temps.

En outre, s'ils sont détectés trop tard, l'issue peut être fatale. Ainsi, au niveau national, on compte chaque année 60.000 nouveaux cas de cancers du sein et 12.000 décès.

Information et sensibilisation pendant tout le mois

Des stands de prévention sont à disposition des Réunionnaises pendant tout le mois.

Voici le planning des rencontres :

3 octobre matin : Clinique Jeanne d'Arc au Port

4 et 5 octobre soirs : Tournoi Régional HandBall Féminin / Odysséa

9 et 10 octobre 2019 matins : CHU Sud

21 et 22 octobre 2019 matins : CHU Nord

26 octobre matin : Marché de La Possession

26 octobre : Saint-Benoît : Marche intergénérationnelle au Stade Arnoux

9 et 10 novembre : Course Odysséa - Etang Salé

A noter également que du 15 au 30 octobre se tient une opération Proxi Contact avec La Poste. Le facteur frappera à votre porte pour vous remettre le courrier d'invitation, en mains propres, et de manière commentée, pour inciter les Réunionnaises à aller se faire dépister.

Si vous êtes une femme entre 50 et 74 ans, il faut réaliser une mammographie tous les deux ans. En cas de doute, ne pas hésiter à contacter le CRCDC La Réunion. Le centre prend d'ailleurs en charge l'organisation des dépistages du cancer du sein, du cancer colorectal, et du cancer du col de l’utérus.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com