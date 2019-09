BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 23 septembre 2019



Contrats PEC : quand la précarité appelle la précarité

La ministre des Outre-mer Annick Girardin était sur notre île les 19 et 20 septembre 2019. L'occasion de parler vie quotidienne, logement, économie avec les Réunionnais, mais aussi d'anticiper la venue d'Emmanuel Macron, prévue pour l'instant la troisième semaine d'octobre. Nous voilà donc à un mois de l'arrivée du président et parmi les dossiers inévitables : l'emploi. Ce qui nous renvoie au temps fort du week-end de la ministre, sinon sa seule véritable annonce : la création de 1000 nouveaux PEC pour la fin de l'année. Une bonne nouvelle ? Pour l'instant oui, mais cette solution est plus qu'éphémère et elle cache une vraie misère sociale...

Le procès du scandale du Mediator commence à Paris

Six mois de débats pour l'un des plus grands scandales sanitaires français: le procès-fleuve du Mediator, un médicament des laboratoires Servier tenu pour responsable de centaines de morts et retiré du marché fin 2009, s'ouvre lundi à Paris. Ce médicament soignant le diabète et aussi utilisé comme coupe-faim a provoqué d'importantes lésions cardiaques aux patients. Au moins 500 personnes sont mortes, des miliers d'autres gardent des séquelles. Une cinquantaine de victimes à La Réunion et recensée à La Réunion. Elles seront représentées par Maître Alain Antoine

Le voyagiste britannique Thomas Cook fait faillite, opération de rapatriement géante. Le tour-opérateur est présent à La Réunion

Le voyagiste britannique Thomas Cook a annoncé lundi qu'il faisait faillite après avoir échoué à trouver des fonds nécessaires pour sa survie et va être placé en liquidation. Les autorités vont devoir organiser un rapatriement massif de quelque 600.000 touristes dans le monde dont 150.000 pour la Grande-Bretagne, deux fois plus que lors de la faillite de la compagnie aérienne britannique Monarch il y a deux ans, soit l'opération la plus importante pour des civils depuis la deuxième guerre mondiale. Le tour-opérateur est présent à La Réunion et organise de nombreux voyages

Le prosopis du Port en lice pour l'élection de l'arbre de l'année

Une centaine d'arbres a été présentée au concours Arbre de l'Année 2019. Quatorze ont été sélectionnés fin juin pour porter les couleurs de leurs régions. Désormais c'est aux habitants de voter. Vous avez jusqu'au 2 décembre 2019 pour choisir votre arbre préféré, et celui qui représente La Réunion c'est le prosopis du Port, un arbre de 100 ans qui mesure 15 mètres de haut et qui a pris racine dans le square Pierre Sémard à l'angle de la rue de la Poste et de l'avenue de la Commune de Paris

Musique et magie à Saint-Benoît : une rentrée en fanfare au Bisik

Le Bisik (Saint-Benoît) a inauguré sa nouvelle saison ce vendredi 20 septembre avec un programme jazz, hip-hop et groove. En attendant des travaux d'aménagement qui permettront au Bisik de conforter son statut de scène de musiques actuelles dans l'Est de La Réunion, le café culturel de Saint-Benoît a inauguré le second semestre de la saison 2019 en fanfare avec Sax machine, trio hip-hop jazz tonitruant

47 intervenants pour le forum économique des Iles de l'océan Indien

Le 12e forum économique des Iles de l'océan Indien se tiendra au domaine de Moca à Saint-Denis les mercredi 25 septembre, jeudi 26 septembre et vendredi 27 septembre 2019. "À cette occasion, 47 intervenants donnent rendez-vous aux entreprises pour échanger sur les opportunités d'affaires dans la zone océan Indien et en Afrique" indique la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion

La pa Météo France i di, sé zot i di – Encore de vent

Le vent a beaucoup soufflé ce week-end et selon Matante Rosina quelques rafales souffleront toujours ce lundi 23 septembre 2019. Notre gramoune dit aussi qu'il y aura un peu de soleil; Et chez vous c'est comment ?