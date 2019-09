Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Une centaine d'arbres a été présentée au concours Arbre de l'Année 2019. Quatorze ont été sélectionnés fin juin pour porter les couleurs de leurs régions. Désormais c'est aux habitants de voter. Vous avez jusqu'au 2 décembre 2019 pour choisir votre arbre préféré, et celui qui représente La Réunion c'est le prosopis du Port, un arbre de 100 ans qui mesure 15 mètres de haut et qui a pris racine dans le square Pierre Sémard à l'angle de la rue de la Poste et de l'avenue de la Commune de Paris (Photo Ville du Port)

