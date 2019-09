Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Ce dimanche 22 septembre 2019 se déroulait la deuxième journée de finales de Championnat d'Europe jeune de bloc àBrixen en Italie. Trois médailles d'or et une d'argent sont tombées entre les mains de l'équipe de France : Oriane Bertone, grimpeuse réunionnaise du club 7alouest, Naile Meignan et Paul Jenft décrochent le titre Européen et Zélia Avezou s'offre l'argent.

