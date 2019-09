Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Santé publique France, l'Assurance Maladie, la Sécurité sociale des indépendants, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la Haute Autorité de santé (HAS) lancent une nouvelle étude sur le diabète afin de mieux connaître l'état de santé, la qualité de vie, le recours aux soins et le coût des soins des personnes traitées pour un diabète et d'en étudier les évolutions. Cette étude, qui a commencé en mars 2019 en métropole, sera lancée en septembre à La Réunion auprès des patients diabétiques. L'Agence de Santé Océan Indien soutient financièrement la mise en oeuvre de cette étude, dont les résultats pour La Réunion sont attendus pour la mi-2021.

