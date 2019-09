Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 18 heures

La ministre des Outre-mer Annick Girardin était sur notre île les 19 et 20 septembre 2019. L'occasion de parler vie quotidienne, logement, économie avec les Réunionnais, mais aussi d'anticiper la venue d'Emmanuel Macron, prévue pour l'instant la troisième semaine d'octobre. Nous voilà donc à un mois de l'arrivée du président et parmi les dossiers inévitables : l'emploi. Ce qui nous renvoie au temps fort du week-end de la ministre, sinon sa seule véritable annonce : la création de 1000 nouveaux PEC pour la fin de l'année. Une bonne nouvelle ? Pour l'instant oui, mais cette solution est plus qu'éphémère et elle cache une vraie misère sociale... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

