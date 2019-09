Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Un accident s'est produit ce lundi 23 septembre à hauteur de la sortie Pierrefonds en direction de Saint-Louis. Trois véhicules sont entrés en collision. La bretelle d'insertion et la voie de gauche sont neutralisées. Une automobiliste, légèrement blessée a été prise en charge par les secours, un autre est toujours bloqué dans son véhicule et doit être désincarcéré. Secours et dépanneurs sont sur place. Un embouteillage de plus de 4km s'est formé. Dans l'autre sens, le phénomène classique, les usagers de la route ralentissent pour regarder, un bouchon d'environ 4 km est enregistré. Le CRGT invite les automobilistes à éviter le secteur, si possible. (Photo Facebook/Radar974/Le dernier des Mohicans)

