BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 24 septembre 2019



- Réforme des retraites : les syndicats réunionnais appellent à la grève

- Octobre rose, le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein

- Gala des sportifs 2019 : l'excellence portoise récompensée

- La compagnie aérienne française XL Airways placée en redressement judiciaire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et des nuages

Réforme des retraites : les syndicats réunionnais appellent à la grève

Ce mardi 24 septembre 2019 marque la reprise des mouvements sociaux. La CGTR, FO, la FSU, Sud Santé... La plupart des syndicats seront présents dès 9h30 devant le petit marché de Saint-Denis pour protester, contre la réforme des retraites, mais aussi contre celles de la fonction publique et de l'indemnisation chômage.

Octobre rose, le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein

A l'occasion d'Octobre Rose, le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC - La Réunion) rappelle l'importance du dépistage. A La Réunion, 2.300 mammographies sont réalisées chaque mois. Mais ce chiffre est en baisse depuis 2011 et moins d'une Réunionnaise sur deux se fait dépister... Le centre rappelle que le test, pris en charge à 100 %, peut sauver des vies

Gala des sportifs 2019 : l'excellence portoise récompensée

Dans un décor inspiré des astres, des étoiles montantes du sport, des sportifs aguerris et des vétérans de 26 disciplines se sont réunis ce vendredi 20 septembre 2019 au complexe sportif municipal. 339 sportifs Portois qui ont brillé cette année ont reçu un trophée lors du traditionnel gala des sportifs. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire et des élus du conseil municipal et d'un parterre d'invités composé d'entraineurs, de présidents de clubs et de parents.

La compagnie aérienne française XL Airways placée en redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de Bobigny a placé lundi XL Airways en redressement judiciaire avec un délai jusqu'à samedi midi pour le dépôt d'offres de la part d'éventuels repreneurs, a annoncé le PDG de la compagnie aérienne, Laurent Magnin, à la sortie de l'audience.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil et des nuages

Matante Rosina a un peu mal à la tête et sa vue est un peu brouillée. Elle croit savoir qu'il y aura du soleil et de la pluie ce mardi 24 septembre 2019, mais elle compte sur vous pour confirmer ou infirmer cette information. Dites lui vite quel temps il fait chez vous