Le 25 septembre 2019 marquera le 4ème anniversaire de l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable. A cette occasion, le groupe de travail "Bibliothèques françaises et Agenda 2030" propose aux médiathèques d'organiser des activités afin de communiquer et promouvoir les actions menées dans le cadre de cet Agenda. Comme près de 750 bibliothèques et centres de documentation, la médiathèque de Bras-Fusil a été séduite par cette démarche et s'est engagée à participer à cette journée.

