Le 13 septembre 2019, Dominique Gigan, le président de la FDSEA (Fédération départementale d'exploitants agricoles) se voyait condamné à un an de prison ferme pour des violences aggravées survenues le 5 décembre 2017 à Beaufonds. Depuis le 17 septembre, le dirigeant du syndicat est incarcéré. Le jour de l'incident, un ralé poussé avaient opposé des planteurs et des agents de Tereos voulant contrôler les chargements de cannes. Au cours de la bousculade un agent de sécurité avait été blessé. Ce mardi 24 septembre, les planteurs de l'est ont décidé de ne pas livrer leurs cannes en soutien à Dominique Gigan dénonçant une " condamnation trop sévère et injuste " et demandant une audience avec le juge. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

