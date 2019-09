Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'association "le poids des mots" organisait ce dimanche 22 septembre 2019 sa 9e journée sport santé à la salle Blue Bayou à l'Etang-Salé les bains. La journée avait pour but de faire de la prévention santé, mais aussi de récolter des dons pour le club de gymnastique de l'association. Plusieurs stands santé étaient installés sur place, en partenariat avec la maison du diabète et le réseau oté et l'ariv. Des stands bien-être ainsi que des cours de gymnastique et de zumba étaient proposés. La journée s'est terminée avec un concert de la chanteuse Deyrah. La journée a rassemblé environ 250 personnes.

