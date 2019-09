Ce mardi 24 septembre 2019 marque la reprise des mouvements sociaux. La CGTR, FO, la FSU, Sud Santé... La plupart des syndicats seront présents dès 9h30 devant le petit marché de Saint-Denis pour protester, contre la possible réforme des retraites, mais aussi contre celles de la fonction publique et de l'indemnisation chômage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le cortège devrait s'élancer à 10h30 pour terminer devant la préfecture de Saint-Denis. De nombreuses professions devraient être représentées, des agents municipaux aux services de santé, en passant par l'Education nationale. La plupart des communes sont d'ailleurs touchées par ces grèves, et de nombreuses écoles ne recevront pas leurs élèves aujourd'hui.

La semaine dernière déjà, l'intersyndical appelait à la mobilisation. Le rapport de Jean-Luc Delevoye publié mi-juillet sur lequel le gouvernement devrait se baser pour le futur projet de loi de la réforme des retraites inquiète au plus haut point les organisations syndicales. Plutôt qu'attendre que le couperet tombe, elles appellent les Réunionnais à se battre pour maintenir le système de actuel Un premier rassemblement était organisé ce samedi 21 septembre devant la préfecture.

Yvan Hoarau, secrétaire général de la CGTR, espère par ailleurs qu'à La Réunion, la mobilisation reprenne comme au niveau national. "Je pense qu'à La Réunion nous avons notre part à faire, et notre souhait ardent est que notre mobilisation reprenne de plus belle. Toutes les problématiques posées par les Gilets jaunes sont toujours d'actualité, donc tous les ingrédients d'une mobilisation sociale sont là" concluait-il lors de la réunion annonçant les prochaines mobilisations.



La mobilisation de samedi n'avait réuni qu'une centaine de personne. A voir si celle de ce mardi attirera plus de foule.

