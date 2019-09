BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 25 septembre 2019



- Quatre enquêtes préliminaires en début de campagne, ça fait désordre...

- Niche fiscale des seniors : un pas en avant, deux pas en arrière, le gouvernement s'y perd

- Lycée Patu de Rosemont : des salles de classes souillées d'excréments de chauves-souris

- Le cinéma en Outre-mer en 2018, la plus forte progression de fréquentation de France

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et une mer un peu agitée

Quatre enquêtes préliminaires en début de campagne, ça fait désordre...

A l'issue de 7 heures durant lesquelles il a été entendu sous le régime de l'audition libre par les gendarmes dans le cadre de l'affaire dite des Musées Régionaux, le président de Région, Didier Robert, a quitté la caserne Vérines sans qu'aucune mesure ne soit prise à son encontre. Il n'y a aucune indication pour le moment sur les suites éventuelles qui seront données à cette affaire. Laquelle tombe mal pour le locataire de la pyramide inversée en ce début de campagne électorale. D'autant, qu'au total, quatre enquêtes préliminaires le mettent en cause

Niche fiscale des seniors : un pas en avant, deux pas en arrière, le gouvernement s'y perd

À quelques mois des élections municipales, la majorité présidentielle ne sait plus sur quel pied danser. Deux pas en avant, trois pas en arrière, l'exécutif hésite à trancher dans le vif pour ne pas froisser son électorat. La mesure qui illustre le mieux cette idée, c'est la niche fiscale pour les seniors. Une exonération de charges patronales pour les personnes âgées de plus de 70 ans qui emploient des aides à domicile pour le ménage, le repassage, le jardinage, les courses... Après avoir annoncé la suppression de cette niche, dès le lendemain, le gouvernement se ravise. Couac de communication ou pression trop forte ? C'est à n'y rien comprendre !

Lycée Patu de Rosemont : des salles de classes souillées d'excréments de chauves-souris

Ce mardi 24 septembre 2019, les élèves du lycée des métiers Patu de Rosemont, à Saint-Benoît, ont fait grève dans la matinée pour protester contre les conditions de leurs salles de classes. En effet, depuis de nombreuses années déjà, des chauves-souris ont élu domicile dans certains ateliers de l'établissement professionnel, y laissant au passage des excréments. Une situation que les élèves ont dénoncé via des vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Le cinéma en Outre-mer en 2018, la plus forte progression de fréquentation de France

Dans un communiqué, le conseil national du cinéma et de l'image animée (CNC) dresse le bilan de la fréquentation des salles obscures dans les Outre-mer sur l'année 2018. Un constat : "la fréquentation des cinémas d'Outre-mer progresse de 2,8 % pour atteindre 3,8 millions d'entrées, c'est la plus forte progression observée sur l'ensemble des régions." indique le CNC. Les Réunionnais constitue le plus jeunes public des territoires ultramarins.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du beau temps et une mer un peu agitée

Matante Rosina a mis ses sandales : elle a vu dans sa tasse de café qu'il fera beau sur toute La Réunion ce mercredi 25 septembre 2019. Elle a aussi vu que la mer sera un peu agité et elle recommande la prudence en bord de mer. Et chez vous quel temps fait-il ?