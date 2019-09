Ces marmites, poêles, cuillères en provenance de fonderies artisanales malgaches se trouvent dans les cuisines de bon nombre de Réunionnais. Via un arrêté publié le 23 septembre 2019, la préfecture a décidé d'interdire la vente de ces ustensiles en aluminium. En cause : "les dépassements de migration du plomb dans l'aliment se sont révélés très importants, à savoir 3 à 4 600 fois la limite de libération autorisée" indiquent les services de l'État.

Depuis plusieurs jours, les réactions de Réunionnais choqués affluent. Ces ustensiles de cuisine utilisés, parfois, quotidiennement pour la confection des plats familiaux, souvent emmener en pique-nique intoxiqueraient les denrées alimentaires. Forcément, l’information a fait du bruit et les inquiétudes sont justifiées.

L’interdiction se base sur une étude réalisée par l’un des services la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Dieccte) "entre les mois de novembre 2018 et juin 2019, de manière aléatoire, dix prélèvements officiels sur les ustensiles de cuisine en aluminium en provenance de fonderies artisanales de Madagascar et détenus en vue de leur vente en l’état sur le territoire de La Réunion."

En plus de taux de plomb très élevé, la préfecture relève une "absence de traçabilité et de tout justificatif de conformité à la réglementation en vigueur pour l’ensemble des ustensiles de cuisine en aluminium en provenance de fonderies artisanales de Madagascar contrôlés."

Les services de l’État de rappeler les conséquences de l’absorption de plomb au delà d’une certaine limite sur l’organisme "des effets sur le système nerveux, en particulier chez les enfants (retard du développement psychomoteur et mental), sur les fonction rénales et le système cardiovasculaire." La fertilité de l’homme ou de la femme peut également être affectée et le développement de l’enfant à naître altéré.

Par conséquent, le mise sur le marché de ces ustensiles de cuisine malgache est suspendue et les opérateurs doivent procéder au retrait de la commercialisation de ces produits.L’arrêté préfectoral portant sur la suspension de la mise sur le marché et retrait des ustensiles de cuisine en aluminium en provenance de fonderies artisanales de Madagascar à retrouver dans en intégralité ici

