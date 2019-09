Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sanitaire mise en place en 2014, le ministère en charge de l'agriculture lance, à l'échelle de chaque région, une campagne de renouvellement des appels à candidature pour la désignation de l'organisme à vocation sanitaire (OVS) animal et de l'organisation vétérinaire à vocation technique (OVVT) pour la période 2020-2024. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’OVS assume par délégation de l’État des missions administratives ainsi que la gestion des résultats des contrôles sanitaires selon un cahier des charges spécifiques aux prophylaxies bovines.



L’OVVT réalise des missions de formation, information du réseau des vétérinaires et participe aux actions mises en place dans le domaine sanitaire.

Deux arrêtés préfectoraux, n°3014 et 3015 du 11 septembre 2019, précisent les modalités de lancement de l’appel à candidatures visant à reconnaître ces deux structures sur la période 2020-2024. Ces arrêtés préfectoraux sont consultables dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, sur les sites internet de la préfecture et de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion.



Les structures candidates doivent déposer leur dossier à la DAAF de La Réunion, avant le 15 octobre 2019, au Service alimentation, Pôle santé protection animales et environnement, 1 chemin de l’Irat, 97410 Saint-Pierre 02 62 33 36 70